На Украине заговорили о "полном обрушении фронта" после "вероятного падения села Очеретино"

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву выразил опасения в связи в вероятным падением села Очеретино, напомнив о том, что по опыту, если русские войска закрепляются в каком-либо населенном пункте, то рано или поздно он переходит под их полный контроль.