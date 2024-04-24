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На Украине заговорили о "полном обрушении фронта" после "вероятного падения села Очеретино"

На Украине заговорили о "полном обрушении фронта" после "вероятного падения села Очеретино"

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву выразил опасения в связи в вероятным падением села Очеретино, напомнив о том, что по опыту, если русские войска закрепляются в каком-либо населенном пункте, то рано или поздно он переходит под их полный контроль.

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