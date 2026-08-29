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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» выиграл лишь один из 6 матчей сезона РПЛ

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3) в домашнем матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ .  Таким образом, команда под руководством Станислава Черчесова выиграла лишь 1 матч в этом сезоне чемпионата России – у Ростова (4:1).

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