Исландия проголосовала против переговоров о вступлении в ЕС

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов в комментарии для «Ридуса» дал оценку произошедшему. Граждане островного государства высказались против возобновления переговоров о вступлении в Европейский союз, прерванных 13 лет назад с приходом к власти евроскептических сил.
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