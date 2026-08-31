Исландия проголосовала против переговоров о вступлении в ЕС

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов в комментарии для «Ридуса» дал оценку произошедшему. Граждане островного государства высказались против возобновления переговоров о вступлении в Европейский союз, прерванных 13 лет назад с приходом к власти евроскептических сил.