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Петербургский дневник

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ЛДПР внесет в Госдуму проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Изменения внесут в закон об образовании Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и внесет в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, который был причинен распространением порочащих честь и достоинство сведений.

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