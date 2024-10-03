ЛДПР внесет в Госдуму проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Изменения внесут в закон об образовании Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и внесет в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, который был причинен распространением порочащих честь и достоинство сведений.