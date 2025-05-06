Intel снижает рекомендованную розничную цену на процессоры Core Ultra 265K и 265KF на 100 долларовСемейство процессоров Intel Arrow Lake Core Ultra Series 200 появилось некоторое время назад, и, несмотря на высокие первоначальные ожидания, конечная производительность, которую есть по факту, оказалась немного разочаровывающей.
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