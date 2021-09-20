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Журова назвала факторами успеха «Единой России» ответственность и состав списка

Журова назвала факторами успеха «Единой России» ответственность и состав списка

© АГН «Москва» / Александр АвиловЧитать ria.ru в Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, а также состав федерального списка.

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