Журова назвала факторами успеха «Единой России» ответственность и состав списка

© АГН «Москва» / Александр АвиловЧитать ria.ru в Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, а также состав федерального списка.
© АГН «Москва» / Александр АвиловЧитать ria.ru в Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова заявила РИА Новости, что факторами успеха партии на выборах можно считать ответственность перед избирателями, а также состав федерального списка.
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