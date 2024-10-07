Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров, сегодня накопленной воды здесь в общей сложности 124 миллиона кубов.
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