Действия Трампа вызывают шок на криптовалютных рынках

Цена биткоина упала до $85 000, вызвав существенный спад на рынке криптовалют. Этот резкий спад последовал за агрессивной риторикой Дональда Трампа о введении пошлин во время его ожидаемого второго президентского срока, что усилило опасения надвигающегося глобального торгового конфликта.