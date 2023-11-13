Власти могут вывести из-под пошлин партии до 200 евро

Во временных экспортных пошлинах появятся исключения. В России власти намерены вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, товарные партии дешевле 200 евро, изделия для личного пользования, поставки некоторой продукции в магазины duty free, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.