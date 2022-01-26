Губернатор ХМАО Комарова обвинила новую власть Нефтеюганска в неэффективности

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова впервые публично раскритиковала новую главу Нефтеюганска Эльвиру Бугай за неэффективность.
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