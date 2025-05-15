Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 15 мая в Воронеже

Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 15 мая в ВоронежеСегодня, 15 мая, воздух напоен свежестью, и термометр показывает +17°C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)