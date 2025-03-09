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КМИС: День Победы и День труда стали наименее популярными праздниками на Украине

КМИС: День Победы и День труда стали наименее популярными праздниками на Украине

Празднование Дня Победы и Дня труда пользуется наименьшей популярностью у украинцев. Такая информация следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), их публикует сайт организации.

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