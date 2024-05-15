Филя и Киря из «Ворониных» отреагировали на скандал с коллегой «по цеху»

Они не понимают ажиотажа вокруг продолжения этого ситкома.Актеры Артем и Роман Пенчук, сыгравшие близнецов Филиппа и Кирилла в сериале «Воронины», отреагировали на скандал между артисткой Марией Ильюхиной, сыгравшей их сестру, и создателями.