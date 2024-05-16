22-летний челябинец, покалечивший кота в пьяном угаре, заплатит штраф

Житель Челябинска осужден за издевательства над животным. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №8 Тракторозаводского района Челябинска признал 22-летнего местного жителя признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье.