В Кузьминском после иска прокуратуры начали ремонт крыши дома

В селе Большое Кузьминское начался капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 5 на улице Молодежной.
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