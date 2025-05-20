С 1 июня в Петрозаводске изменится маршрут троллейбуса № 1

Изменение маршрута связано с тем, что ООО «Управление механизированных работ КСМ» будет проводиться реконструкция магистральных сетей в микрорайоне Ключевая в районе Судостроительной улицы, поэтому участок контактной сети от Кемской улицы до Ключевой улицы отключат.