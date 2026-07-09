"Говорят, что я бесталанная": Margo – о клипах по 30 миллионов и возможности не работать до пенсии

– Это мой второй визит в Питер, – призналась певица Metro. – Надеюсь, завтра, после выступления c Филиппом Киркоровым, поехать посмотреть на разведение мостов – это самое главное шоу города! А когда вернусь в Москву, займусь переездом, потому что случилась страшная ситуация.