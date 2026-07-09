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Metro новости

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"Говорят, что я бесталанная": Margo – о клипах по 30 миллионов и возможности не работать до пенсии

"Говорят, что я бесталанная": Margo – о клипах по 30 миллионов и возможности не работать до пенсии

– Это мой второй визит в Питер, – призналась певица Metro. – Надеюсь, завтра, после выступления c Филиппом Киркоровым, поехать посмотреть на разведение мостов – это самое главное шоу города! А когда вернусь в Москву, займусь переездом, потому что случилась страшная ситуация.

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