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МОК утвердил смену гражданства трех российских атлетов без трехлетнего карантина

МОК утвердил смену гражданства трех российских атлетов без трехлетнего карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и Георгия Тибилова без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина.

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