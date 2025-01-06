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AMD представила мобильный 16-ядерник Ryzen 9 9955HX3D с 3D V-Cache и ещё два чипа для самых ...

AMD представила мобильный 16-ядерник Ryzen 9 9955HX3D с 3D V-Cache и ещё два чипа для самых ...

AMD представила мобильный 16-ядерник Ryzen 9 9955HX3D с 3D V-Cache и ещё два чипа для самых мощных ноутбуковКомпания AMD провела большую презентацию перед официальным открытием выставки CES 2025, на которой представила несколько новых продуктов.

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