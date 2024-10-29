Нетрезвый водитель попал в ДТП и скрылся с места в Талдыкоргане

Авария произошла с участием нетрезвого водителя в области Жетысу. Как сообщили в областном департаменте полиции, водитель марки Jetour столкнулся с тремя другими транспортными средствами, после чего попытался скрыться с места происшествия.
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