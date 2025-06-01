Мост обрушился в Курской области при движении грузового поезда

В Курской области ночью 1 июня 2025 года обрушился мост, когда по нему проходил грузовой поезд. Происшествие случилось на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе, врио губернатора Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии