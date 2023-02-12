Берлускони предложил Киеву прекратить огонь в обмен на "план Маршалла"

Global Look Press/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал США предложить Киеву сделку по прекращению огня: пообещать реализовать "план Маршалла" для Украины за окончание боевых действий.
Global Look Press/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал США предложить Киеву сделку по прекращению огня: пообещать реализовать "план Маршалла" для Украины за окончание боевых действий.
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