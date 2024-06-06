РФПИ и BioCubaFarma договорились о партнерстве для производства лекарств в РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и консорциум с участием государственного фармацевтического холдинга Кубы BioCubaFarma, а также российских фармпроизводителей договорились о партнерстве для производства в РФ портфеля инновационных лекарств против онкологических и возрастозависимых заболеваний.