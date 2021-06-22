Поезд из Алматы в Усть-Каменогорск будет курсировать ежедневно

Периодичность курсирования поездов в Усть-Каменогорск из южной столицы, увеличивается. В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021 года и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 июня 2021 года увеличивается периодичность курсирования поезда: №351/352 «Алматы-2 – Оскемен-1», вместо графика «через день» будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 23 июня текущего года, прибытием в Оскемен-1 24 июня, отправлением из Оскемен-1 с 25 июня, прибытием в Алматы-2 26 июня.