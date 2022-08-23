Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Андреев
    Русофобов пора наказывать рублём! Пусть корпоративы ведут, не место им на каналах, существующих на деньги налогоплате...Появление Урганта...
  • Сергей Нововожилов
    "Отечественные звёзды" , да кому они нужны, кроме самих себе.Звезды массово сб...
  • ПашаГлоба
    Эх бабуля его все пропустилаПоявление Урганта...

Военный историк Норин указал на причины отсутствия внезапных ударов РФ по киевскому режиму

Военный историк Норин указал на причины отсутствия внезапных ударов РФ по киевскому режиму

Эксперт в военной истории, специализирующийся на исследовании конфликтов, в которых принимала участие Россия, Евгений Норин объяснил, какие сложности Вооружённые Силы Российской Федерации испытывают с нанесением внезапных артиллерийских ударов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх