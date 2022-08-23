Военный историк Норин указал на причины отсутствия внезапных ударов РФ по киевскому режиму

Эксперт в военной истории, специализирующийся на исследовании конфликтов, в которых принимала участие Россия, Евгений Норин объяснил, какие сложности Вооружённые Силы Российской Федерации испытывают с нанесением внезапных артиллерийских ударов.
Эксперт в военной истории, специализирующийся на исследовании конфликтов, в которых принимала участие Россия, Евгений Норин объяснил, какие сложности Вооружённые Силы Российской Федерации испытывают с нанесением внезапных артиллерийских ударов.
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