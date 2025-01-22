Трамп рассказал о своем распоряжении лишить Болтона госохраны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что распорядился лишить своего экс-помощника по национальной безопасности Джона Болтона государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы.
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