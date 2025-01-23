Россияне сделали выбор между новостройкой и «вторичкой»

Большинство россиян, планирующих купить квартиру в ближайшие два-три года, при условии одинаковой стоимости объектов предпочтут вторичному жилью новостройку, уже введенную в эксплуатацию, следует из опроса «Яндекс Недвижимости», результаты которого приводит РБК.