Россияне сделали выбор между новостройкой и «вторичкой»

Большинство россиян, планирующих купить квартиру в ближайшие два-три года, при условии одинаковой стоимости объектов предпочтут вторичному жилью новостройку, уже введенную в эксплуатацию, следует из опроса «Яндекс Недвижимости», результаты которого приводит РБК.
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