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Манчестер Сити – Реал Мадрид: превью

Манчестер Сити – Реал Мадрид: превью

Два года тому назад «Реал» и «Манчестер Сити» уже встречались в плей-офф Лиги чемпионов. Свежи воспоминания тех дней, когда «горожане» дважды выиграли у мадридцев по 2:1 и прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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