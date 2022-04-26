Манчестер Сити – Реал Мадрид: превью

Овечкин забил 50 голов в сезоне НХЛ в 9-й раз, «Алания» выбила «Зенит» из Кубка, «Спартак» в порядке, россиян не будет на «Уимблдоне», «Магнитка» сравняла счет с ЦСКА, «Юве» против «Интера» в Кубке Италии, «Реал» все ближе к титулу и другие новости