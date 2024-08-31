Аналитик Мэтью Хайленд предсказывает потенциальный рост биткоина

Аналитик криптовалют заметил интригующие тенденции в движении цены биткоина. Аналитик подчеркнул, что биткоин упав ниже $58 000, должен восстановиться и стабилизироваться выше этих уровней, чтобы достичь новых максимумов.
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