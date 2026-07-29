Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему я перестала есть яблоки на десерт и вам не советую

Почему я перестала есть яблоки на десерт и вам не советую

Признаюсь честно: долгое время я свято верила в то, что фрукты — это идеальный десерт. Казалось бы, что может быть логичнее? Обед из плотного горячего блюда, а на закуску — сочное хрустящее яблоко или горсть спелых ягод.

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