Почему я перестала есть яблоки на десерт и вам не советую

Признаюсь честно: долгое время я свято верила в то, что фрукты — это идеальный десерт. Казалось бы, что может быть логичнее? Обед из плотного горячего блюда, а на закуску — сочное хрустящее яблоко или горсть спелых ягод.
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