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Регионы России

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Сельские спортивные игры в Удмуртии были отложены из-за неготовности стадиона "Олимп"

Сельские спортивные игры в Удмуртии были отложены из-за неготовности стадиона "Олимп"

Сельские спортивные игры в Удмуртии были отложены из-за неготовности стадиона "Олимп". Такое решение было принято республиканским правительством после того, как строительство объекта не было завершено в срок.

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