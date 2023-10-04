22-летний российский защитник был задрафтован «Девилс» в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.
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