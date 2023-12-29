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Виктор Вембаньяма стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут

Виктор Вембаньяма стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут

Центровой «Сан-Антонио» набрал 30 очков, 6 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов за 24 минуты. Француз стал 1-м в истории НБА, кто набрал 30 очков и 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке.

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