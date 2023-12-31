Шапки в фильме «Ирония судьбы»: Что они говорят о характерах и статусе героев? Татьяна СергееваМода, подобно вращающемуся колесу времени, циклична, и сегодня «меховые вавилоны» в стиле СССР вновь возвращаются в тренд.