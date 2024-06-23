Прилет 82-мм мины по группе бандеровцев из 12 бригады специального назначения "Азов" (запрещены в РФ) в лесах под Кременной.
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Прилет 82-мм мины по группе бандеровцев из 12 бригады специального назначения "Азов" (запрещены в РФ) в лесах под Кременной.
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