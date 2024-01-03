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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент защитника Перейры о переходе в ЦСКА: «Встречусь с «Жил Висенте» и выясню, какую сумму они хотят»

Агент защитника Перейры о переходе в ЦСКА: «Встречусь с «Жил Висенте» и выясню, какую сумму они хотят»

«Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за 10 млн евро? Все, что у нас есть на данный момент — это предположения, пока ничего официального.

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