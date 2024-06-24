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Модрич после 1:1 с Италией: «Печальный день для Хорватии – мы бились с самого начала, но футбольный бог не всегда благосклонен. Однажды мне придется завершить, но пока я не знаю, когда»

Хорватия сыграла вничью с Италией, пропустив на 98-й минуте (1:1), и заняла 3-е место в группе В. – Придет время, когда мне придется остановиться, но я по-прежнему не знаю когда.

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