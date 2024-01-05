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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PlayStation подтвердила релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка Silent Hill 2 в 2024 году Пока ...

PlayStation подтвердила релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка Silent Hill 2 в 2024 году Пока ...

PlayStation подтвердила релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка Silent Hill 2 в 2024 годуПока разработчики Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка Silent Hill 2 молчат о дате релиза этих двух игр, компания PlayStation в своем новом трейлере раскрыла их окно выпуска.

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