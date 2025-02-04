Ученые открыли секрет: самая полезная крупа, которая дешевле и вкуснее гречки, помогает избавиться от запоров и сжигать жир Юлия ЧелкановаПшено, известное также как просо, на протяжении многих веков занимает достойное место в рационе многих народов.
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