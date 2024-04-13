Иранские прокси присоединились к атаке Ирана на Израиль

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о ракетном обстреле из Южного Ливана по северу Израиля. Проиранская иракская группировка «Катаиб Хезболла» объявила, что присоединяется к иранской атаке против Израиля Военизированное движение из Ливана «Хезболла» также объявила о начале операций против Израиля.