Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Петербург — Сортировочный — Московский

В Петербурге на железнодорожной станции сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, происшествие случилось на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский.
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