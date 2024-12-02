На четыре обесточенные улицы Курска вернулось электроснабжение

Но три дома до сих пор сидят без света. Рассказываем, когда в них тоже вернется электричество.Последствия крупной аварии на электросетях в Курске, оставившей вечером 2 декабря без электричества четыре улицы, частично ликвидированы.
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