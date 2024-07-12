Агата Муцениеце вынужденно отдала детей Павлу Прилучному до суда

Дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного будут жить с отцом на протяжении всего лета. Об этом сама артистка рассказала в личном блоге, подчеркнув, что вынужденно передала Тимофея и Мию бывшему мужу.
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