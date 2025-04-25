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Пушков: ЕК не сможет запретить отдельным странам ЕС признать Крым русским

Пушков: ЕК не сможет запретить отдельным странам ЕС признать Крым русским

Сенатор Алексей Пушков пояснил, почему Брюссель так боится признания Крыма со стороны США.Брюссель не сможет запретить отдельным государствам Европы признать Крым российским вслед за США, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

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