НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Арестованного ректора ВГУ в воронежской облдуме подменила его заместитель

Арестованного ректора ВГУ в воронежской облдуме подменила его заместитель

Дмитрий Ендовицкий возглавлял комитет Думы по образованию, науке и молодежной политике. Он и сейчас остается председателем в комитете, но из-за ареста в рамках расследования уголовного дела ректор находится в СИЗО, поэтому исполнять свои рабочие обязанности не может.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх