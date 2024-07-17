Арестованного ректора ВГУ в воронежской облдуме подменила его заместитель

Дмитрий Ендовицкий возглавлял комитет Думы по образованию, науке и молодежной политике. Он и сейчас остается председателем в комитете, но из-за ареста в рамках расследования уголовного дела ректор находится в СИЗО, поэтому исполнять свои рабочие обязанности не может.
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