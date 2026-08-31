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Денис Мантуров осмотрел производство УФ-оборудования в Долгопрудном

Денис Мантуров осмотрел производство УФ-оборудования в Долгопрудном

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и вице-премьер, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетили научно-производственное объединение «ЛИТ».

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