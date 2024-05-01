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СМИ узнали об обысках СБУ у митрополита УПЦ Луки

СМИ узнали об обысках СБУ у митрополита УПЦ Луки

Его подозревают в «распространении пророссийской пропаганды», пишет РБК. Обыски проходят у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки в городе Запорожье.

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