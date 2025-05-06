МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Своими террористическими действиями, наркоман ставит под удар не только себя но всех членов семьи, в том числе и отца...Попытается сбежат...
  • Eduard
    Европа не Суд и судить никого,кроме внутри себя не имеет права!Россия провернула...
  • Walery
    Трудно представить как бы Запад уже делил Россию окажись "полководец" из КВНа зеленным как и Зеленая экономика... -  ..."Надо быть сумасш...

Не сиделось дома. Российские десантники положили батальон наемников ВСУ

Не сиделось дома. Российские десантники положили батальон наемников ВСУ

Российские бойцы разгромили подразделение иностранных наёмников на Сумском направлении. Противник жалуется, что подразделения российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Уссурийска не только уничтожили нацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и продвинулись более чем на пять километров вглубь территории противника в районе населённого пункта Беловоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх