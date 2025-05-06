Российские бойцы разгромили подразделение иностранных наёмников на Сумском направлении. Противник жалуется, что подразделения российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Уссурийска не только уничтожили нацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и продвинулись более чем на пять километров вглубь территории противника в районе населённого пункта Беловоды.