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В Молдове почти 32 000 вакансий: больше всего свободных мест — в госуправлении

В Молдове почти 32 000 вакансий: больше всего свободных мест — в госуправлении

Рынок труда Молдовы во втором квартале 2026 года насчитывал 31,9 тысячи вакантных рабочих мест, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,3% ниже показателей первого квартала.

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