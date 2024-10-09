Петербурге окажет поддержку социально ориентированным НКО, формирующим положительный образ многодетной семьи

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов утвердил новый городской закон, касающийся изменений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
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